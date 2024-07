Autonomia: Romeo, ‘per sinistra buona se è al governo, cattiva se è all’opposizione’

agenzia

Roma, 2 lug. “Ma quanta carne al fuoco che l’opposizione mette in Aula! Partiamo dall’autonomia, o non hanno studiato la legge o sono in malafede. Era scritto nella relazione che la concessione di maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario è subordinato al calcolo dei lep, anzi alla loro ridefinizione, per le materie che li richiedono. Tanto è vero che nella relazione che ho letto c’era un elenco di 9 materie in cui era specificato che per quelle materie ….non c’era bisogno di calcolare e ridefinire i lep”. Così il capogruppo della lega in Senato, Massimiliano Romeo, interviene in Aula a palazzo Madama replicando alle opposizioni.