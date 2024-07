Autonomia: Ruotolo, ‘firmato referendum contro politiche secessioniste Meloni’

agenzia

Roma, 26 lug. “Ho firmato stamane, in piazza degli Artisti a Napoli, per l’abrogazione della legge sull’Autonomia differenziata. Il nostro paese ha bisogno di una visione unitaria e solidale, e non può permettersi di essere guidata da secessionisti con lo scopo di dividere in due il Paese in aree deboli e in aree forti con l’effetto finale di indebolire l’intero sistema Italia”. Così su Facebook Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd.