Autonomia: Sala, ‘contesto duramente ipotesi riforma, dà spazio alle Regioni’

agenzia

Milano, 23 mar. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala cita dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate da cui emerge che “le imposte sul reddito di persone fisiche milanesi o di imprese con sede a Milano” destinate a Roma ogni anno “sono pari a 19 miliardi”, mentre i versamenti che il capoluogo lombardo riceve dalla Capitale “a vario titolo sui trasporti è di 500 milioni. Io contesto duramente quest’ipotesi di riforma sull’autonomia che dà spazio alle Regioni”. Per Sala, intervenuto nel convegno de Il Foglio Quotidiano dal titolo ‘Idee creative per un’Italia più attrattiva’, serve una “controproposta” perché “così com’è non ha senso storico: possiamo immaginare di avere venti politiche energetiche per venti regioni? La politica energetica non è neanche più italiana, ma europea se è seria. Va fatta una riflessione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA