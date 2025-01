Autonomia: Sarracino, ‘Pd continuerà a valorizzare straordinaria mobilitazione’

agenzia

Roma, 20 gen. “L’autonomia differenziata è probabilmente la peggiore legge di questa legislatura ed era nei fatti già stata demolita dalla Corte per vari motivi: dal tema del trasferimento delle funzioni alla definizione dei Lep, fino alla centralità del Parlamento, sono tanti i pasticci di una destra che a parole si è autoproclamata patriota, ma che nei fatti ha aumentato divari e disuguaglianze, definito che le opportunità dipendano dal luogo in cui nasci, legittimato l’idea che in Italia debbano esistere cittadini di serie A e di serie B”. Così in una nota Marco Sarracino della segreteria del Partito Democratico, responsabile Mezzogiorno.