Autonomia: Sarracino (Pd), ‘italiani non vogliono Paese spaccato, Meloni si fermi’

agenzia

Roma, 25 nov. “Il sondaggio pubblicato oggi da Repubblica dimostra che sempre più italiani tengono alla coesione e all’unità del nostro Paese e si schierano contro l’Autonomia differenziata. La contrarietà a questa riforma si sta affermando, ormai, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, compreso al nord”. Lo afferma Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale Pd.