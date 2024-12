Autonomia: Schlein, ‘buona notizia ok referendum, governo si fermi’

agenzia

Roma, 12 dic. “Buona notizia? Direi proprio di sì”. Elly Schlein risponde così sull’ammissibilità del referendum sull’autonomia decisa dalla Cassazione. “Crediamo molto in questa battaglia. Dopo il pronunciamento della Consutla che smontato la riforma, bisognerebbe che il governo si fermasse: è l’unico modo che ha per recuperare credibilità dopo lo strafalcione che la Corte la smontato. Noi andremo avanti in questa battaglia”, aggiunge la segretaria del Pd intervenuta alla manifestazione degli amministratori, davanti a Montecitorio, sulle politiche abitative.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA