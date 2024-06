agenzia

Roma, 13 giu. “C’e’ un clima inaccettabile e per questo con M5s, Asv e +Europa abbiamo deciso di essere in piazza a Roma martedì per l’unità nazionale. Le riforme della maggioranza sono pericolose”. Così Elly Schlein a Piazza Pulita su LA7.

