Roma, 13 giu. “Oggi ho sentito cose gravissime dal vicesegretario della Lega per cui Bella Ciao è peggio della Decima Mas. Se non ci fossero stato i partigiani nemmeno saremmo in quell’aula”. Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

