agenzia

Roma, 25 giu. – “Non so che film stia vedendo Meloni, non è la prima volta che lancia allarmismi. Non vorrei fosse un tentativo di distrarre l’attenzione dai risultati della destra, parlando di altro. Io su questo non la seguo perché non sono un jukebox”. Così Elly Schlein al Nazareno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA