Autonomia: Schlein, ‘nega art. 3 Carta, destino persone scritto da luogo nascita e famiglia’

agenzia

Roma, 1 giu “Noi del Pd stiamo insistendo per non accettare una Italia che, se passasse l’autonomina differenziata, vedrebbe il destino delle persone scritto a seconda del luogo e della famiglia in cui nascono. La negazione dell’articolo 3 della Costituzione, che dice di rimuovere gli ostacoli. Stiamo vedendo il contrario dalle politiche del governo”. Lo ha detto Elly Schlein in una diretta Instagram.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA