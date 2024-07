agenzia

Roma, 2 lug “Stiamo lavorando con le altre forze politiche e sociali per prepararci a raccogliere le firme per il referendum abrogativo e intanto posso già annunciare che porteremo la richiesta di referendum nei consigli delle Regioni in cui governiamo”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein a proposito della autonomia differenziata.

