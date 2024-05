Autonomia: scontro in corso in Commissione affari costituzionali su ripetizione voto**

agenzia

Roma, 26 apr. Scontro in Commissione Affari costituzionali a Montecitorio sul voto di mercoledì scorso all’emendamento al ddl Autonomia differenziata del M5s, approvato con 10 voti a favore e 7 contrari, sul quale il presidente della Commissione Nazario Pagano aveva tuttavia disposto la ripetizione della votazione per oggi.

“Abbiamo ripreso i lavori da poco e lo scontro è in corso”, riferisce all’Adnkronos Pagano, che sulla richiesta di Italia viva al presidente della Camera Lorenzo Fontana a convocare urgentemente la conferenza dei capigruppo per decidere come proseguire i lavori della Commissione Affari Costituzionali sull’autonomia differenziata risponde: “Non mi compete”.

