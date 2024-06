agenzia

Roma, 13 giu. “La destra approva il processo verbale in cui non c’è scritto che il deputato Donno è stato aggredito da deputati della Lega e di Fratelli d’Italia. Una pagina buia per la nostra democrazia. Hanno sdoganato il diritto a fare a botte in Parlamento. Scrivendolo nero su bianco”. Così sui social Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera

