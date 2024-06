agenzia

Roma, 18 giu. Il presidente di turno dell’Aula della Camera, Fabio Rampelli, ha sospeso la seduta sul ddl Calderoli dalle 18 alle 19.30 per consentire ai parlamentari dell’opposizione di partecipare alla manifestazione di piazza Santissimi Apostoli a Roma. I lavori riprenderanno alle 19.30 per poi proseguire in notturna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA