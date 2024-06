Autonomia: Speranzon (Fdi), ‘risultato storico per il Veneto e l’Italia’

agenzia

Roma, 19 giu. “Questa notte la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura la legge sull’autonomia, già passata in Senato. Un risultato storico per il Veneto e per tutta l’Italia, dato che l’autonomia differenziata sarà un’opportunità per tutte le regioni. Abbiamo realizzato una delle riforme più importanti del nostro programma di governo, mantenendo un impegno preso con gli elettori”. Così il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.