Autonomia: Stefani, ‘da Consulta tracciato si cui si può e deve procedere, faremo correttivi’**

agenzia

Roma, 3 dic. Quanto emerge dalle motivazioni della Consulta sull’autonomia “è la conferma di principi sacrosanti, che vengono giustamente ribaditi, con riferimento alla necessità dell’efficienza dell’azione, nel momento in cui vengono riconosciuti gli spazi per l’autonomia”. Erika Stefani, senatrice della Lega e responsabile del Dipartimento Autonomia regionale del partito è la prima tra i leghisti a dare una valutazione sulle motivazioni della Cassazione, rese note oggi. “E’ un trattato -dice all’AdnKronos, spiegando che nelle 109 pagine ci sono tante cose e vanno tutte studiate. “Efficienza, equità e responsabilità” che sono richiesti dalla Corte “sono i principi che ci hanno motivato a chiedere l’attuatuazione dell’autonomia differenziata”, rivendica l’ex ministra.