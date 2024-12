Autonomia: Tajani, ‘legge si può correggere, poi vedremo urne’

agenzia

Roma, 13 dic. “Adesso dovremo aspettare la Suprema Corte per la Corte Costituzionale che deve decidere definitivamente, ma noi siamo favorevoli all’Autonomia perché l’abbiamo votata e siamo leali con i nostri alleati, faceva parte del programma. Il testo, così come è stato approvato, andava modificato perché c’erano alcune cose che non andavano nella giusta direzione. Io per esempio, come ministro degli Esteri, ho scritto al ministro Calderoli dicendo che non si può cedere alle regioni per esempio il potere per quanto riguarda il commercio internazionale, che deve restare una competenza europea e nazionale, e così è stato perché la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Quindi bisogna applicare l’autonomia nel modo migliore e impedendo che possano esserci dei danni per una parte del paese e non. Bisogna fare in modo che l’autonomia si trasformi in un vantaggio per tutti: è quello a cui sta lavorando Forza Italia. Da sempre noi abbiamo detto di mettere al centro il Parlamento per poi l’attuazione e la trasformazione in legge della proposta. Noi speriamo che la legge rimanga, poi vedremo cosa si farà in caso di referendum, siamo perché la legge rimanga così come verrà corretta”. Lo ha detto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a 24 Mattino su Radio 24.

