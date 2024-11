Autonomia: via al conto alla rovescia, martedì Corte costituzionale in udienza pubblica**

agenzia

Roma, 8 nov. Via al conto alla rovescia per il destino della legge Calderoli sulla Autonomia differenziata. Martedì prossimo la Corte Costituzionale si riunirà in udienza pubblica per discutere dei ricorsi presentati da Campania, Toscana, Puglia e Sardegna sulle questioni di costituzionalità riguardanti la legge numero 86 del 2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) e decidere dell’ammissibilità degli interventi ad opponendum, in alcuni dei giudizi, delle regioni Piemonte, Veneto e Lombardia.