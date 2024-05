Autonomia: Zanella, ‘Zaia sa che spaccherà Italia, Lega tradisce federalismo’

agenzia

Roma, 2 mag. “L’autonomia differenziata di Salvini e Calderoli spacca l’Italia in venti mini-Stati, introducendo un regionalismo competitivo che è la negazione del federalismo solidale della Costituzione. Zaia non può dirlo ma in realtà questo progetto rappresenta l’affondamento di un possibile federalismo solidale compatibile con i principi fondamentali della Costituzione. Inoltre rafforza e istituzionalizza il neocentralismo regionale, tradendo il vero federalismo che deve garantire la centralità, l’autonomia e l’ autogoverno democratico dei Comuni”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella dopo la conferenza stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA