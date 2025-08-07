Sfoglia il giornale

Autopsia, Simona sarebbe morta per annegamento

Non aveva problemi cardiaci, non chiaro orario del suo decesso

Di Redazione |

PALERMO, 07 AGO – Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita sabato nella piscina di una villa di Bagheria in cui stava festeggiando la laurea di due amici. Sarebbero i primi esiti dell’autopsia che si è appena conclusa e non ha fatto emergere problemi cardiaci. Non è stato chiarito però l’orario esatto del decesso.

