Autorità Libano, due morti in raid Idf nel sud del Paese

agenzia

Protezione civile: 'Tre i feriti, anche un bambino'

ROMA, 29 LUG – Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite – tra cui un bambino – in un attacco di droni israeliani fuori dalla città di Shaqra, nel Libano meridionale. Lo ha affermato la protezione civile libanese secondo quanto riportato da Reuters sul suo sito web. Il servizio di soccorso non ha specificato se le vittime siano combattenti o civili. Si tratta del primo raid mortale israeliano in Libano dall’attacco attribuito a Hezbollah che sabato che ha ucciso 12 persone sulle alture del Golan.

