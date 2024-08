Autostrade: Paita (Iv), ‘da cantieri pesanti disagi anche per automobilisti’

agenzia

Roma, 9 ago. “Come non bastassero i disagi sofferti da chi viaggia in treno, i prossimi giorni si preannunciano difficili anche per gli automobilisti: gli oltre 700 cantieri disseminati sulla rete stradale rischiano di trasformare i loro spostamenti in un incubo”. Lo dice Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva.

“Anche quest’anno i cantieri sulle strade italiane rappresentano un grave problema per la viabilità. La strategia di limitazione dei disagi – prosegue – non è evidentemente andata a buon fine se almeno fino a settembre quelli aperti saranno 717. Considerato l’enorme numero di persone che nei giorni attorno a Ferragosto si metteranno in strada, questo significa colli di bottiglia, rallentamenti e attese di ore sotto il sole”.