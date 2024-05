Autovelox: Corrado (Pd), ‘meno controlli meno sicurezza, avanti con modello ‘città 30”

agenzia

Roma, 28 mag. “Ci sono due spinte opposte della mobilità in Italia: una che costruisce un futuro di sicurezza e sostenibilità e l’altra che ci riporta indietro di 30 anni”. Lo dice in una nota Annalisa Corrado, delegata nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Pd alle Elezioni europee.

“Da una parte – continua – c’è il modello “Città 30”, con una legge moderna e innovativa che giace in parlamento e con Bologna capofila tra le città, e dall’altra il decreto autovelox di Salvini. Da una parte i numeri che ci dicono che solo a Bologna, in tre mesi, gli incidenti sono calati del 14,5% e si sono registrati due morti in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Dall’altra parte la propaganda di chi mette in pericolo la vita delle persone in strada pur di provare a lucrare qualche voto alle europee. Ridurre la velocità delle auto – prima causa di incidenti gravi in Italia – significa rendere le strade più sicure: è un’evidenza scientifica e statistica, come ricorda anche oggi Andrea Colombo, già assessore alla mobilità di Bologna e ora punto di riferimento di Enti, associazioni ambientaliste e famigliari delle vittime della strada”.