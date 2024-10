agenzia

Afp: 'Conquistati 478 km quadrati, mai così dal marzo del 2022'

PARIGI, 28 OTT – Nel mese di ottobre l’esercito russo è avanzato in Ucraina di 478 km quadrati, segnando un record da marzo 2022, quando l’invasione era da poco cominciata. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Afp sulla base di dati dell’Institute for the Study of War (Isw).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA