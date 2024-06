Avs: Bonelli, ‘Salis fa chiarezza, contro di lei macchina del fango’

agenzia

Roma, 21 giu. “Il post di Ilaria Salis di oggi fa chiarezza. Indirizzato a chi, attivando una incredibile macchina del fango, le ha rivolto accuse costruite ad arte a due giorni dal voto”. Così Angelo Bonelli di Avs.

“Questi smemorati hanno dimenticato di dire che in questo paese il tema del diritto alla casa, soprattutto dei più giovani, è un tema che, in questi ultimi anni, è stato trascurato da tutti i governi. Ci auguriamo che da parte di quegli stessi giornali di smemorati, che hanno lanciato queste accuse a Ilaria Salis, possa partire una bella campagna contro i deputati assenteisti che percepiscono lauti stipendi senza mai andare in Parlamento. A partire dal loro editore”.

