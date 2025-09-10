agenzia
Avs: da domani a domenica festa a Barletta, chiude Fratoianni
Roma, 10 set. Anche quest’anno Barletta ospita una delle feste del circuito nazionale delle feste di Avs che inizierà domani pomeriggio giovedì 11 settembre per concludersi domenica 14 settembre con la manifestazione conclusiva a cui parteciperà Nicola Fratoianni intervistato dal giornalista de La Stampa Alessandro De Angelis. In questi giorni in piazza Pescheria si alterneranno incontri pubblici, interviste, presentazioni di libri.
L’apertura della festa è prevista per domani pomeriggio alle ore 18 con il segretario provinciale di SI della Bat Michele Rizzi. Alle 18:30 “Città sicure oltre la repressione “ con Don Angelo Cassano dell’associazione Libera Puglia, Ezio Falco segretario regionale Flc Cgil Puglia, Valeria Modugno formatrice ed operatrice in progetti per l’inclusione sociale.
Alle ore 20 “Nessuno resta indietro: il futuro del Sud riparte dall’istruzione” con Annamaria Cafiero segretaria circolo SI Barletta, la segretaria Nazionale dell’Flc Cgil Gianna Fracassi, il docente e scrittore Cristian Raimo ed Elisabetta Piccolotti deputata Avs.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA