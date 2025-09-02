Avs: da domani festa nazionale a Roma, alle 20 Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni

agenzia

Roma, 2 set. Si apre domani mercoledì 3 settembre la seconda edizione della festa nazionale di Avs “Terra” a Roma al Monk (via Giuseppe Mirri) e che si concluderà domenica prossima 7 settembre. Si alterneranno dibattiti, presentazioni di libri, assemblee. Tutte le sere concerti a ingresso libero, area ristoro e area bimbi. Si legge in una nota di Avs.

Ecco il programma di domani e dopodomani. Mercoledì 3 settembre alle ore 17:30 al palco 1: “Dalla terra alla luna, continuiamo in ciò che è giusto” saluto in memoria di Alex Langer e Pietro Ingrao con Marco Boato e Luciana Castellina. Ore 18:30 palco 1 “Difendere la terra dal profitto “ con Sharon Lavigne, Giuseppe De Marzo, Cristina Guarda, Lorenzo Falchi coordina Nello Trocchia. Ore 20 palco 1 “Terra Comune” con Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein. Coordina Massimo Giannini. Ore 22 presso il teatro, concerto di Capuano e Tammurriata rock (ingresso libero).