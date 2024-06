Avs: Renzi, ‘posizione Salis su casa ingiusta, è regalo a Meloni’

agenzia

Roma, 24 giu. “Come primo atto del proprio incarico da parlamentare europea, Ilaria Salis rivendica l’occupazione delle case. E oggi insiste aggiungendo del vittimismo: ‘è logorante occupare le case’. Poverina. Immaginiamoci le famiglie che sono in lista d’attesa per un alloggio popolare e non possono ottenerlo perché è occupato dalla Salis e dai suoi amici. Queste famiglie rispettano le regole nonostante le difficoltà e si vedono passare avanti quelli che non rispettano la legge”. Così Matteo Renzi nella enews.