Avvenire ha presentato il progetto e docufilm ‘Figli di Haiti’

Voce per l'isola, istruzione per gli orfani di Maison Des Anges

MILANO, 13 MAG – Avvenire ha presentato ‘Figli di Haiti’ – il progetto multipiattaforma che intreccia informazione, narrazione e impegno sociale – nel corso di un incontro presso la Sala Pio XI della Pontificia Commissione per l’America Latina a Roma. Si tratta di un racconto articolato su vari canali (carta, digitale, social, podcast, docufilm e mostra) per far luce su Haiti nella sua complessità e ricchezza e dar voce alle storie dimenticate dell’isola e della sua diaspora. Ma anche di una iniziativa di solidarietà per il tramite della Fondazione Avvenire: il sostegno all’orfanotrofio Maison Des Anges, costretto a fuggire nell’Artibonite dopo che il suo quartiere è stato devastato dalla violenza delle gang. Una piccola realtà che, nonostante le difficoltà e le risorse sempre più scarse, continua a lottare per garantire ospitalità e istruzione ai bambini orfani. Durante l’evento di presentazione è stato proiettato per la prima volta il docufilm ‘Figli di Haiti’, che esplora, con immagini dirompenti e coinvolgenti, la realtà di un Paese lacerato da conflitti interni, dove bambini e adolescenti vengono spesso trascinati nella spirale della guerra. Ma dietro a questo scenario doloroso che caratterizza Haiti, si intravede anche una forza profonda: quella di un popolo che non ha mai smesso di lottare per la libertà e l’uguaglianza. Il docufilm rappresenta un viaggio immersivo dentro una terra dimenticata, per scoprire che, in fondo, siamo tutti un po’ ‘Figli di Haiti’. Durante l’evento sono intervenuti il direttore di Avvenire Marco Girardo con la giornalista Lucia Capuzzi in collegamento dal Perù, e Angela Napoletano che ha moderato l’incontro. Al primo panel, dal titolo ‘L’Haiti invisibile’, hanno partecipato la professoressa Emilce Cuda, segretaria della Pontificia Commissione per l’America Latina, padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio Cooperazione Missionaria tra le Chiese e dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Roma, Chiara Montaldo, infettivologa e coordinatrice dell’unità medica Medici Senza Frontiere, Fiammetta Cappellini, responsabile dell’Avsi per i Caraibi. Al secobndo panel, ‘Haiti come sfida comune’, sono intervenuti Girardo, Stella Jean, stilista italo-haitiana e Goodwill Ambassador dell’Onu, e Alessandro Galassi, regista del docufilm.

