Avviso di rischio alto per i turisti israeliani in Grecia

Polizia ellenica: 'Non permetteremo che venga fatto del male'

TEL AVIV, 06 AGO – Il Centro per combattere l’antisemitismo ha diffuso avvisi per i viaggiatori circa ‘giornate di rabbia’ e manifestazioni contro Israele in programma per i prossimi giorni in Grecia. Il livello di rischio è definito “alto”. Il ministero della Diaspora ha emesso un avviso riferito al 10 agosto, in cui è prevista un’ondata di proteste anti-israeliane in oltre 25 località greche, tra cui alcune isole e le principali zone turistiche. La polizia greca si sta preparando con un ampio dispiegamento di forze per questi eventi e ha dichiarato che “non permetterà che venga fatto del male ai turisti israeliani”, riferiscono i media di Israele.

