Avvocato, ‘i genitori di Marc Samson chiedono perdono’

'Per la madre nessuna misura, il padre è estraneo ai fatti'

ROMA, 07 APR – “I genitori del ragazzo sono distrutti dal dolore, increduli, ancora sotto shock, spaventati e chiedono sincero perdono per tutto quello che è successo”. Lo ha detto, lasciando la Questura, l’avvocato Paolo Foto, difensore della madre di Marc Samson, arrestato per aver ucciso Ilaria Sula. “Non sono state richieste al momento misure per la madre di Marc, è indagata per concorso in occultamento di cadavere – ha aggiunto – Il pm si è riservato di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Siamo a disposizione. Il papà probabilmente non sarà neanche sentito nei prossimi giorni, è completamente estraneo alla vicenda”.

