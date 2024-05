agenzia

'Eravamo preparati anche a un verdetto di colpevolezza'

WASHINGTON, 30 MAG – “Ricorreremo in appello appena possibile”. Lo ha detto in un’intervista alla Cnn l’avvocato di Donald Trump Todd Blanche, che ha guidato il team difensivo del tycoon nel caso a New York. “Eravamo preparati anche ad un verdetto di colpevolezza”, ha detto.

