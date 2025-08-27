Axios, anche Kushner e Blair a vertice Casa Bianca su Gaza

agenzia

Il genero di Trump e l'ex premier Uk ed ex inviato europeo Mo

WASHINGTON, 27 AGO – Jared Kushner, il genero di Trump, e l’ex premier britannico ed ex inviato del Quartetto europeo per il Medio Oriente, Tony Blair, parteciperanno a un incontro su Gaza alla Casa Bianca e presenteranno al presidente americano Donald Trump idee per un piano postbellico. Lo rivela Axios, citando due fonti informate. I partecipanti parleranno anche di come aumentare i flussi di aiuti verso la Striscia, che sta affrontando una carestia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA