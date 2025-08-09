Axios, ‘incontro Usa, Ucraina e Ue prima di Trump-Putin’

agenzia

In Gb nel fine settimana per cercare una posizione comune

NEW YORK, 08 AGO – Funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel fine settimana nel Regno Unito per cercare di raggiungere una posizione comune prima dell’incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l’idea di un incontro in persona è emersa oggi nel corso di una conference call fra i funzionari, la terza in tre giorni.

