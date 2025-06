Axios, Israele chiede a Usa di unirsi a guerra contro Iran

agenzia

Per distruggere il programma nucleare di Teheran.

NEW YORK, 14 GIU – Israele ha chiesto nelle ultime 48 ore all’amministrazione Trump di unirsi alla guerra contro l’Iran per eliminare il suo programma nucleare. Lo riporta Axios citando due fonti israeliane. Un funzionario israeliano ha riferito ad Axios venerdì che gli Stati Uniti avrebbero potuto unirsi all’operazione e che il presidente Donald Trump nelle sue recenti conversazioni con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che gli Usa lo avrebbero fatte se fosse stato necessario. Un funzionario della Casa Bianca ha smentito la possibilità venerdì, ma oggi un alto funzionario dell’amministrazione ha lasciato la porta aperta alla possibilità. Israele non ha bombe bunker e i bombardieri necessari per distruggere il sito iraniano di arricchimento dell’uranio di Fordow, costruito in profondità nel sottosuolo. Attaccare direttamente l’Iran, anche con un coinvolgimento limitato al bombardamento di un singolo sito, rischierebbe di spingere gli Stati Uniti in guerra. Se Fordow restasse operativo dopo l’operazione, Israele avrebbe fallito il suo obiettivo di eliminare il programma nucleare iraniano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA