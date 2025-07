Axios, ‘Witkoff vedrà ministri di Israele e Qatar in Sardegna’

agenzia

In precedenza si era parlato di un incontro a Roma

ROMA, 24 LUG – L’incontro tra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani per cercare di accelerare un accordo tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza e gli ostaggi, si terrà oggi “in Sardegna”. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid. In precedenza il sito americano aveva riferito che la sede dei colloqui sarebbe stata Roma. La Casa Bianca ha per ora confermato il viaggio di Witkoff “in Europa”.

