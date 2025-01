AZ Alkmaar-Roma 1-0, decide Parrott nel finale

agenzia

Si complica ulteriormente il percorso in Europa League per i giallorossi ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) – Si complica ulteriormente il percorso in Europa League per la Roma. La squadra di Claudio Ranieri perde 1-0 in Olanda contro l’AZ Alkmaar e rimane a 9 punti in classifica ad una giornata dalla fine della fase campionato. Nel prossimo turno, giovedí 30 gennaio, la Roma ospiterá all’Olimpico l’Eintracht, ma servirá un altro atteggiamento per conquistare i tre punti. Claudio Ranieri aveva descritto l’AZ come una squadra che “corre in avanti, va in transizione e attacca la porta”. La descrizione é fedele al piano gara adottato dalla squadra di Martens, che nel primo tempo lascia il possesso alla Roma (57%), ma calcia piú volte (4 a 1) verso la porta difesa da Svilar. L’occasione piú nitida ce l’ha Meerdink che al 41′, dopo un assist involontario di Ndicka, calcia alto da posizione invitante. La Roma – in campo con Celik e Pisilli al posto di Mancini e Pellegrini – fatica a costruire gioco. L’unico giallorosso a calciare in porta nei primi 45′ é Dovbyk, che al 29′ scarica il sinistro trovando la risposta in tuffo di Owusu-Oduro. È proprio l’ucraino (ammonito al 19′ per un colpo a Goes) a lasciare il posto a Soulé all’intervallo. Senza la soluzione del lancio lungo, la Roma é costretta a manovrare e al 49′ sfiora il gol: Angelino di rabona pesca in area Dybala che col sinistro di prima intenzione non riesce ad inquadrare lo specchio. I ritmi peró col passare dei minuti calano. Anche per questo Ranieri al 74′ sceglie di giocarsi la carta El Shaarawy, che prende il posto di Saelemaekers. La Roma fa la partita, ma rischia grosso al 76′, quando Maikuma sul secondo palo non riesce ad impattare bene di testa dopo un cross dalla destra. Sono le prove generali per il gol che arriva all’80’: Clasie lavora un pallone per Wolfe, che crossa al centro per il tocco vincente di Parrott. Un gol che permette agli olandesi di scavalcare i giallorossi in classifica (11 punti contro 9). Per Ranieri continua il tabú trasferta. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/gm/red 23-Gen-25 20:43

