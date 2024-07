Az: Rosato, ‘in Fi? Sto bene in Azione, c’è molto lavoro da fare con Calenda’

agenzia

Roma, 5 lug. “Caro Augusto ti ho letto. Non sto andando da nessuna parte, non ne ho motivo, e sto bene in Azione dove, barra dritta, c’è molto lavoro da fare con Carlo Calenda”. Lo scrive sui social Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, rispondendo all’articolo su Il Tempo secondo cui ‘si vocifera che Ettore Rosato, già Italia Viva e ora Azione, abbia voglia di fare il grande salto verso Tajani’.

