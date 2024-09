Azione: Bonifazi (Iv), ‘Calenda non capo politico ma di gabinetto, distrutto capitale straordinario’

agenzia

Roma, 17 set. “La disegregAzione di Azione – dal consiglio comunale di Roma al Senato – è la dimostrazione di come Carlo Calenda abbia distrutto un capitale politico straordinario non per cattiveria ma per totale, incredibile, evidente incapacità politica. Calenda è un tecnico: può fare il capo di gabinetto, non il capo politico”. Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Italia viva.

