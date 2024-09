Azione: Calenda in Giunta dopo querela Mastella, ‘mio riferimento era a Cuffaro’

agenzia

Roma, 11 set. “Ho semplicemente ripetuto quello che ho già sostenuto, cioè che non si trattava di un riferimento a Mastella, come è stato più volte precisato”, quindi “la cosa è destituita di ogni fondamento. Il mio riferimento era a Cuffaro, su cui c’è una sentenza della Cassazione e non c’è bisogno di altre spiegazioni”. Lo ha detto Carlo Calenda, lasciando dopo esser stato audito gli uffici della Giunta per le immunità del Senato, chiamata a decidere se concedere l’immunità al leader di Azione, dopo la querela ricevuta da Clemente Mastella.