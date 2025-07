Azione: Calenda, ‘io candidato del c.destra a Roma non esiste, riformisti Pd vengano con noi’

agenzia

Roma, 6 lug Farà il candidato sindaco di Roma del centrodestra? “Non esiste. Sono all’opposizione del governo. Peraltro, nessuno nel centrodestra mi ha mai chiesto di fare il candidato sindaco e io ho già dato su quel fronte… È solo un gossip”. Lo dice Carlo Calenda al ‘Corriere della sera’

Come va con il Pd? “Vedo molta vaghezza e un continuo inseguimento della sinistra populista”, risponde ancora il leader di Azione che poi spiega: “Nell’ipotesi implausibile che Schlein diventi presidente del Consiglio, non è che Conte si rabbonisce. Anzi. Con Schlein a Palazzo Chigi provocherebbe un terremoto continuo dal primo giorno di governo, perché non è lui a sedere su quella poltrona”.