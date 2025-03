Azione: Calenda, ‘Meloni avversaria ma in democrazia serve il dialogo’

agenzia

Roma, 29 mar “La Meloni e’ una nostra avversaria, ma con gli avversari si parla. Se no dobbiamo chiudere il Parlamento. Serve il dialogo. Se non c’è dialogo in un momento come questo, con la guerra in Ucraina, con la guerra in Medio oriente, con una situazione economica drammatica allora chiudiamola questa democrazia. Non c’è democrazia senza confronto”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine del congresso di Azione.

