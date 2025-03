Azione: Calenda, ‘noi restiamo centro liberale’

agenzia

Roma, 27 mar. “Azione rimane dove l’hanno messa gli elettori, ciò è in un centro liberale e repubblicano. Facciamo una cosa diversa dagli altri: se Meloni porta un provvedimento che era nel nostro programma noi lo votiamo. Ma abbiamo fatto una battaglia violentissima per esempio durante l’audizione con John Elkann, dicendo che FdI sono stati i primi a calarsi le braghe. Sono passati da “adesso facciamo tutto noi” a “siamo tutti appecoronati”. Le battaglie si scelgono, la nostra opposizione a Meloni è molto dura nel merito.” così il leader di Azione Carlo Calenda a Otto e mezzo su La7.