Azione: Calenda, ‘tante chiacchiere su centrini che finiscono per essere cespugli’

Roma, 31 dic. “Sento tante chiacchiere su centri e centrini che inevitabilmente finiscono per essere cespugli della destra e della sinistra. Abbiamo visto partiti politici ‘di centro’ che criticavano la nostra battaglia sul salario minimo condotta con la sinistra, precipitarsi scompostamente nel campo largo dopo le europee e all’opposto, persone che dopo essere state elette nelle file dell’opposizione sono finite nei cespugli della maggioranza. Tutti comportamenti che non ci appartengono. Nel bene o nel male siamo gli unici rimasti coerentemente nella stessa posizione in cui gli elettori italiani ci hanno messo”. Lo scrive Carlo Calenda nella newsletter.

“Sono convinto più di prima che di un partito repubblicano, popolare, riformista e liberale questo paese ha disperato bisogno e che è compito di Azione costruirlo. La porta è aperta davvero a tutti. Non è un progetto facile ma è immensamente appassionante. E’ stato una anno a tratti molto difficile. La sconfitta alle elezioni europee, dopo il naufragio del Terzo Polo ha messo a dura prova elettori e militanti. Errori sono stati certamente commessi. Come segretario di questa comunità me ne assumo, insieme al gruppo dirigente, la piena responsabilità. Anche per questo è giusto e necessario tenere un vero congresso democratico, aperto e contendibile. Mai una volta però abbiamo rinunciato alle nostre battaglie o ai nostri valori, a partire dalla serietà e della competenza”.