Roma, 17 mag “Ho deciso di fermarmi con questo teatrino, nei prossimi mesi ho deciso di lavorare con il disagio giovanile e con i giovani per vedere se lì si risveglia qualcosa. Bisogna andare in profondità con gli italiani perchè cosi non vado avanti, è una rottura di scatole che così non si sopporta”. Lo ha detto Carlo Calenda a Start su SkyTg24.

