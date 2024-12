Azione: Calenda, ‘Vannacci? Un fascioconiglio’

agenzia

Roma, 11 dic. “Una volta i fascisti non avevano paura di dichiararsi tali. Oggi abbiamo una nuova tipologia di fascioconiglio che dice cose incomprensibili tipo ‘non sono antifascista ma non sono proprio tutto fascista’; ‘sono per la X-Mas ma per quelli gentili non quelli cattivi’, e via dicendo. Una roba triste”. Lo scrive Carlo Calenda sui social postando il video del suo intervento a Di Martedì con Roberto Vannacci. “I fascisti almeno avevano il coraggio di dirsi fascisti”.

