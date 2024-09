Azione: Costa, ‘vado in Fi? Non commento retroscena, mio pensiero lo conoscono tutti’**

agenzia

Roma, 13 set. ”Non commento i retroscena ormai quotidiani. Il mio pensiero lo conoscono tutti, ma proprio tutti. L’ho sempre espresso senza filtri e in modo netto, sia nelle sedi di partito, sia all’esterno”. Così Enrico Costa, deputato di Azione, risponde a chi gli chiede di commentare le indiscrezioni del Foglio secondo le quali avrebbe incontrato il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani e deciso di dire addio al partito di Carlo Calenda per approdare in Forza Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA