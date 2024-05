Azione: ex-coordinatori Iv provincia Roma con Calenda, con loro anche amministratori e iscritti

agenzia

Roma, 2 mag. “La nostra idea è sempre la stessa: costruire un partito liberal-democratico, radicato nel territorio e che sappia dare spazio alla pluralità di idee e alle competenze. Purtroppo Italia Viva ha scelto un altro modello di funzionamento, poco compatibile con la pluralità”. Così Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, ex coordinatori di Italia Viva nella provincia di Roma, annunciando il passaggio ad Azione e la nascita di quattro nuovi circoli di Azione nei comuni di Albano, Genzano, San Cesareo e San Vito Romano. Con loro un centinaio di iscritti che passano al partito di Calenda insieme a 7 amministratori, tra assessori, consiglieri e professionisti della provincia di Roma, presenti oggi all’incontro nella sede di Azione con Carlo Calenda, Ettore Rosato, Elena Bonetti e il segretario provinciale di Roma Paolo Bianchini.

“Senza cuore e senza anima, solo con qualche trovata tattica, si può forse eleggere qualcuno, ma certamente non si costruisce un partito e tantomeno alcun modello di società equo, plurale, democratico, socialmente giusto”, prosegue Andreassi, che alle ultime elezioni regionali aveva raccolto da candidato 4740 preferenze.