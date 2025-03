Azione: Lupi (Nm), ‘rafforzare il centro ognuno nel suo campo, su grandi temi bene dialogo’

agenzia

Roma, 29 mar “De Gasperi diceva che i moderati non sono imbelli o mollaccioni. Usare toni forti per difendere le proprie idee non è lontano dalla nostra posizione politica o visione, i moderati hanno ideali forti e il dialogo avviene solo tra identità forti”. Lo ha detto Maurizio Lupi al Congresso di Azione.

“Chi è moderato è caratterizzato da una coscienza, dall’idea che tutta la nostra storia ha una grande responsabilità, costruire il bene comune”, ha proseguito il leader di Noi moderati sottolineando: “Rafforzare il centro e la storia che appartiene a noi, nello spazio che appartiene a noi nel bipolarismo, il centrodestra, è il compito che abbiamo noi. Così come lo stesso spetta a voi nel campo del centrosinistra. E mi fa piacere che su alcuni grandi temi possiamo fare un percorso insieme, non si chiama inciucio”.

