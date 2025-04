Azione: Masini lascia partito Calenda, ‘negati valori fondativi, è tutto e suo contrario’

agenzia

Roma, 15 apr. “Oggi, dopo anni di sincero e generoso impegno, si conclude ogni mio rapporto con Azione di Carlo Calenda”. Lo scrive in un post su Fb, Barbara Masini, ex-senatrice di Forza Italia passata con Azione e protagonista di un coming out nei giorni della discussione del ddl Zan, annunciando il voto favorevole al provvedimento. E’ stato poi proprio Carlo Calenda ad officiare l’unione civile della ex-parlamentare con la sua storica compagna. Oggi l’annuncio dell’addio ad Azione.

“Da tempo Azione è bloccata in una stagnazione sterile, è la negazione stessa dei suoi valori fondativi, smentiti in più occasione dai fatti, oltre che delle parole. Nella mia esperienza, la parola data, il senso di gratitudine e il rispetto sono valsi meno di un mezzo pacchetto di sigarette Winston, unico collegamento riscontrabile con un mito troppo spesso nominato – e mai capito – come Winston Churchill. Ho invece notato che a valere fin troppo è l’interesse personale, l’ego. Le pene, per chi non li rispetta, sono l’emarginazione o l’epurazione, in una bolla di auto percezione di pienezza e sostanza che è fatta di poco, ma con molta irriconoscenza e hybris”.